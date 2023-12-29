PKK yandaşlarının sergisine giden sanki kendisi değilmiş! Ekrem’e köşeye sıkıştıran sorular

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında AK Parti hükümetine saldırarak terörün artmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetimini sorumlu tutmaya kalkıştı. PKK’nın uzantılarıyla dostluk kurmaktan ve ittifak yapmaktan çekinmeyen İmamoğlu’nun AK Parti’ye yönelik küstahça eleştirileri büyük tepkiye neden oldu!..

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İmamoğlu’na can alıcı sorular yöneltildi.

İmamoğlu’nun PKK güzellemesi yapılan sergiyi ziyaret etmek için Diyarbakır’a gittiğini ancak Diyarbakır ailelerini ziyaret etmediğini hatırlatan Karahasanoğlu, “İmamoğlu’na soruyorum, Diyarbakır’da gidip PKK’nın korkulu rüyası olmuş Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyerek aslında PKK’ya destek çıkmış olmadın mı? PKK’lıların sergisine de katılarak PKK’ya bir doz daha fazla destek vermiş de olmadın mı?

Türkiye Erdoğan öncülüğünde PKK’ya karşı ölümüne mücadele veriyor. PKK’nın tasmasını elinde tutan Amerika’ya karşı ölümüne mücadele veriyor Tayyip Erdoğan. Ama Ekrem İmamoğlu çıkıyor, diyor ki terörden hükümet sorumludur.” ifadelerini kullandı.