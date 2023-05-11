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Gündem PKK yandaşları 14 Mayıs sonrası için tehditler savuruyor
Gündem

PKK yandaşları 14 Mayıs sonrası için tehditler savuruyor

Yeniakit Publisher
2023-05-11 21:28:00 -
PKK yandaşları 14 Mayıs sonrası için tehditler savuruyor

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Kılıçdaroğlu'nun güven verdiği PKK'nın taraftarlarının bölgede yaşayan vatandaşları '14 Mayıs'tan sonra burada yaşamanın şartları var' diyerek tehdit ettiğini duyurdu.

Türkiye cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine gün sayıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin ve coğrafi olarak içinde bulunduğumuz bölgenin geleceği için çok kritik bir viraj dönülecek. Seçim öncesi Muharrem İnce'ye yapılan kaset operasyonu gibi montajlarla siyaset dizayn edilmeye çalışılırken, vatandaşa yönelik de bazı bölgelerde tehdit ve korkutma yönteminin uygulamaya sokulduğu ortaya çıktı.

PKK yandaşları 14 Mayıs sonrası için tehditler savuruyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyesi Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, bölgede yaşanan problemleri Haber7'ye anlattı. CHP Genel Başkanı ve 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK taraftarlarına büyük bir güven verdiğini kaydeden Palabıyık, PKK sempatizanlarının bölgedeki vatandaşlara ve esnaflara 14 Mayıs sonrası için tehditler yağdırmaya başladığını söyledi.

"Burada yaşamanın şartları var"

Bu tarz olayları en son 2015 yılındaki 'Hendek operasyonları' döneminde yaşadıklarını belirten Palabıyık, bölge halkının çok büyük stres ve tehdit altında olduğunu ifade ederek yetkililerden konuyla ilgili destek beklediklerini söyledi. Palabıyık bölgede vatandaş ve esnaflara terör örgütü PKK tarafından "Burada yaşamanın şartları var" ve "bölgede yaşayacaksanız bunları yapmak zorundasınız" denilerek yapılan tehditleri şu şekilde sıraladı;

Seçimin kazanılması durumunda;

Seçimden bir süre sonra maaşlarınızdan vergi vereceksiniz

Oturduğunuz evlerin değeri ile alakalı kurduğumuz dernek veya sendika gibi yapılara bağış yapacaksınız

Düzenli olarak bağışlar devam edecek

Şehir merkezlerindeki derneklerimizin kiraları sizin paralarınız ile karşılanacak

Esnaflara şimdiden bilgi verildi, başta vakıf ve derneklere yapılacak destekler gibi bizim kuruluşlarımıza da aylık destek yapılacak

Güvenliğinizi sağlamak için ödeme yapılacak

Gitmek isterseniz mülkiyetinizi satacağınız kişiler belli olacak

Mal veya mülklerinize zarar gelmesini istemiyorsanız dediklerimizi yapacaksınız

Değerli mülklerin satışı bizlerin istediği isimlere yapılacak

 
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