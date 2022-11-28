PKK yandaşıyla aynı karede! Akşener'e tepki yağdı

Kadın Baro başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir isim dikkat çekti.

HDP Tunceli Kurucu Eşbaşkanı, HDP Tunceli Milletvekili aday adayı ve aynı zamanda Tunceli Barosu Başkanı Fatma Kalsen de İYİ Parti lideri Akşener ile poz verenler arasındaydı.

Tunceli Barosu Ağrı, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarıyla yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin teröristlere yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı'na karşı çıkmış terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmıştı.

PKK sözcülüğüne soyunan isimler arasında geçmesine rağmen milliyetçi söylemleri dilinden düşürmeyen İYİ Parti'nin toplantıya Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen'i davet etmesine sosyal medyada tepki yağdı.

Skandal karelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek sert tepki göstererek "Türk Ordusu aleyhine her durumda iftira niteliğinde bildiri yayınlayan; adını “Dersim” olarak kayıtlara geçiren Tunceli Baro Başkanı ile mutlu bir vaziyette görüşerek poz verildiğine göre; HDP ile bir araya gelinmesi çok yakındır..!" ifadelerini kullandı.