PKK yandaşına kucak açan Kılıçdaroğlu, Aybüke öğretmene 'kör' kaldı!

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Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösterirken PKK’lı teröristler tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, öğrencilerine karne verip evine gitmek için yola çıkmış olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç öğretmen, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Aybüke öğretmenin şehit edilişinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ailesinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Ancak terör örgütü yandaşlarını koruyup kollamayı kendisine görev edinmiş olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aybüke öğretmeni katleden terör örgütüne tek laf etmezken aksine hainlerin savucunuluğunu yapan sözde "öğretmen" Ayşe Çelik’e kol kanat geriyor.

Terör sempatizanına kol kanat gerdi

Ayşe Çelik, hendek olayları sırasında Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak terör örgütü PKK’nın propagandasını yaparak Güneydoğu’da katliam yapıldığını iddia etmiş ve devleti suçlamıştı. Örgüt propagandası suçundan tutuklanan ancak sonra serbest kalan Çelik’in o günden beri en büyük destekçisi ise HDP ile dizdize siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde terör sempatizanı Ayşe Çelik'i makamında kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Aybüke öğretmeni gündemine dahi almadı

Aybüke öğretmeni ağzına dahi almayan Kılıçdaroğlu daha önce de anneler gününde de terör sempatizanı Ayşe Çelik’e çiçek göndermiş, gönderdiği çiçekte de "Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum" mesajına yer vermişti.

Binlerce vatan evladını hayatının baharında şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP ile omuz omuza siyaset yapan Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü yandaşlarına verdiği bu destek toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken şehit Aybüke öğretmeni gündemine dahi almaması CHP liderinin kendi seçmeninin vicdanında da sorgulanmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu daha önce de hastanede yatan PKK'lı ve DHKP-C'li teröristleri de ziyaret ettiğini bir televizyon programında açıklamıştı.

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