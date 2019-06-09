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PKK yandaşına kucak açan Kılıçdaroğlu, Aybüke öğretmene 'kör' kaldı!

2 yıl önce PKK’lı teröristlerin hain pususunda şehit düşen Aybüke öğretmenin acısı henüz tazeliğini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK sempatizanı sözde "öğretmen" Ayşe Çelik’e çiçekler gönderip makamında ağırlaması tepkilere neden oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 14:37
PKK yandaşına kucak açan Kılıçdaroğlu, Aybüke öğretmene 'kör' kaldı!

 yeniakit.com.tr

Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösterirken PKK’lı teröristler tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına saldırı düzenlendi. Hain saldırıda, öğrencilerine karne verip evine gitmek için yola çıkmış olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç öğretmen, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Aybüke öğretmenin şehit edilişinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ailesinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Ancak terör örgütü yandaşlarını koruyup kollamayı kendisine görev edinmiş olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aybüke öğretmeni katleden terör örgütüne tek laf etmezken aksine hainlerin savucunuluğunu yapan sözde "öğretmen" Ayşe Çelik’e kol kanat geriyor.

Terör sempatizanına kol kanat gerdi

Ayşe Çelik, hendek olayları sırasında Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak terör örgütü PKK’nın propagandasını yaparak Güneydoğu’da katliam yapıldığını iddia etmiş ve devleti suçlamıştı. Örgüt propagandası suçundan tutuklanan ancak sonra serbest kalan Çelik’in o günden beri en büyük destekçisi ise HDP ile dizdize siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde terör sempatizanı Ayşe Çelik'i makamında kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Aybüke öğretmeni gündemine dahi almadı

Aybüke öğretmeni ağzına dahi almayan Kılıçdaroğlu daha önce de anneler gününde de terör sempatizanı Ayşe Çelik’e çiçek göndermiş, gönderdiği çiçekte de "Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum" mesajına yer vermişti.

Binlerce vatan evladını hayatının baharında şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP ile omuz omuza siyaset yapan Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü yandaşlarına verdiği bu destek toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken şehit Aybüke öğretmeni gündemine dahi almaması CHP liderinin kendi seçmeninin vicdanında da sorgulanmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu daha önce de hastanede yatan PKK'lı ve DHKP-C'li teröristleri de ziyaret ettiğini bir televizyon programında açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:37
  1. Batman
  2. Kozluk
  3. Veysi Işık
  4. Şenay Aybüke Yalçın
  5. Ayşe Çelik
  6. Aybüke öğretmen
  7. Beyaz Show
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • TakipçiTakipçi15 dk önce
    aaaah Aybüke kızımız ah , hale yüreklerimiz senin için ağlıyor ,sana uzanan eller kesilsin kılıçdaroğlununda dili kesilsi , yerin cennet olsun , inan kızım bu kelimeleri yazdıkça göz yaşıma kakim olamıyorum....
  • Esmail Esmail 19 dk önce
    Bu adamlardan vatana hizmet beklemeyin terore bir sesi cikmayan adamlardan bu ulkeye hizmet beklemeyin eger turkiye de hukuk olsaydi bu KEMAL su an hucrede yatmasi lazimdi

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