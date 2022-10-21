PKK yandaşı Fincancı sevgisi ağır bastı! İşte Türkçü-Atatürkçü geçinen gazetelerin son hali

PKK'nın yoldaşı haline gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik, "Kimyasal silah kullandı" iftirası, adeta turnusol kağıdı oldu.

Atatürkçü-Türkçü-Milliyetçi geçinen kemalist ve sözde ülkücü gazeteler, Fincancı'nın sözlerine ağzını açamadı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği altılı masanın HDP'ye yanlaması yüzünden sözde milliyetçi tayfanın bu rezalete ağzını açamaması büyük tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu gazetelerin sessizliği de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Çakma ülkücü Yeniçağ'ın birinci sayfasına bakın, tek bir satır yok. Milliyetçiyiz, ülkücüyüz, askerimize dokundurmayız diyen Yeniçağ Gazetesi, İYİ Partililer, geldiğimiz noktada bakıyorsunuz ki TSK'ya alçakça iftira atılıyor ve İYİ Parti'den bir mesaj bekliyorsunuz maalesef Yeniçağ gazetesi tek bir satır bile yazmıyor.

İYİ Partili 3 milletvekilinden görüş almak istedik, üçü de kınıyoruz dediler. Biz aradıktan sonra söylediler ama. Onu da değerli buluyorum tabi, biz aradıktan sonra dahi olsa, "Biz o konu hakkında konuşmak istemiyoruz" da diyebilirlerdi. Buna da alışığız.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu kimyasal silah iddiasıyla ilgili Meclis'e önerge vereceğini söyledi. O önergeyle ilgili İYİ Partililer ne açıklama yapacak bakalım, onu da takip edelim.

Sözcü'nün çözüm sürecinde küçücük bir köyde yapılanları "Ne günlere kaldık" diyerek köpürte köpürte manşete taşıdığını hatırlatan ve Fincancı hakkında tek kelime etmediklerini vurgulayan Karahasanoğlu, "Sansür! Sansür uyguluyorlar. Fincancı'nın o iftirasını yazarsak yalan haberden ceza alabiliriz diye düşünüyorlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasını yazsalardı. Ege adalarında iki tane kayayla ilgili 'Türkiye'nin menfaati, Türkiye'nin menfaati!' diyen ulusalcı Sözcü, sabah akşam öğrencilere öğrenci andını okutacağız diyerek Türklük üzerinden edebiyat yapan Sözcü, hani nerede Türk Tabipleri Birliği'nin iftirası?" ifadelerini kullandı.