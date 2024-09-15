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Medya PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız
Medya

PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:50:00 - 2024-09-15 10:54:33
PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız

Doğruhaber gazetesi yazarı Mahmut Ensar, Narin cinayetinin siyasal bir mühendislik çalışmasına dönüştüğünü söyledi. Ensar, PKK ve Türk ırkçılarının bu cinayeti politik çıkarlar için kullanmaya çalıştığını ifade etti. Yazısında, Kürt toplumuna yönelik yapılan propagandaların ve suçlamaların kasıtlı olduğunu belirten Ensar, olayın toplumsal ve siyasi fay hatlarını derinleştirmek için kullanıldığını dile getirdi. Ensar, şunları kaydetti:

Doğruhaber gazetesi yazarı Mahmut Ensar, Narin cinayetinin siyasal bir mühendislik çalışmasına dönüştüğünü söyledi. Ensar, PKK ve Türk ırkçılarının bu cinayeti politik çıkarlar için kullanmaya çalıştığını ifade etti. Yazısında, Kürt toplumuna yönelik yapılan propagandaların ve suçlamaların kasıtlı olduğunu belirten Ensar, olayın toplumsal ve siyasi fay hatlarını derinleştirmek için kullanıldığını dile getirdi. Ensar, şunları kaydetti:

"Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in öldürülmesi süreci tam bir siyasallaştırma ve toplum mühendisliği sürecine evriliyor.

Pkk ve Türk ırkçıları bu menfur ve aşağılık cinayeti politik emelleri için posaya dönüştürene kadar kullanıyor.

Pkk bölgedeki 2 rakibini bu olay üzerinden ekarte etmek ve zayıflatmak için “köy AKPli, aile HÜDA PAR’lı” iddiasında bulunuyor.

LGBT’yi Kürt coğrafyasında görünür kılmak için her yolu deneyen pkk/dem çizgisi nasıl oldu da başımıza ahlak abidesi kesildi diye sormamız gerek?

Çözüm sürecinde 90’lı yıllarda öldürülen Pkk’lı militanların gıyabi cenazelerini taşıyarak ölüm istismarında bulunan örgüt uzantılarının Narin’in narin bedenini istismar etmesine niye şaşıralım ki!

Peki pkk ve trolleri Türkçü/ırkçı hesapların Narin meselesi üzerinden

Amca yengeye halleniyor.

Abi köpeği istismar etmiş

Köyün tamamı cinayeti bildiği halde susmuş

Narin’e tecavüz etmiş olabilirler

Kürtler sapık bir halk olmasa bunlar yaşanmaz

Şeklinde yaptığı propagandayı görmüyor mu?

Kürtlük duygusunun yaralandığını, metropollerdeki Kürtlere, Tavşanlı örneği gerekçe gösterilerek hakaretler edilebileceğini ön göremiyor mu?

Elbette görüyor ama istediği de tam olarak bu!

İstiyor ki bu olayla bölgedeki rakiplerine siyaset imkanı kalmasın. Çünkü cinayeti bu iki partiden birine ya da ikisine yıkabilseler bu partileri Kürt düşmanı ilan edecek ve Narin’in cenazesi üzerinden Önder Apo’ya yani örgütsel çıkarlara selam çakacaklar.

Batı’da ise hakaretlere uğrayan Kürtler etki-tepki etkileşimi sonucu kendi saflarına koşturacaktır!

Öyle ya Türk ırkçısının “Sapık Kürt” diye hakaret edeceği Kürt çocuğunun düşeceği kucak kendi kucakları olacaktır.

Narin cinayetine benzer bir olay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de yaşandı.

2 yaşındaki çocuğun cinsel tacize uğradığı iddiası neden yeterince gündeme gelmiyor acaba?

Çünkü onlar Kürt değil!

Olayın siyasallaştırılmasının ne ırkçılık yapan Türkçülere ne de Kürt istismarından beslenen PKK’ye bir getirisi yok.

Aşağılık ve adi bir olayı siyasallaştıran Pkk ve trol ordusu bu olayı Kazan-Kazan’a dönüştürmek için her şeyi yapabilir.

Avrupa’da ata tecavüz eden örgüt sorumlusundan, Mardin’de aybaşı halindeki kadına tecavüz eden vekile kadar…

Dibine kadar pisliğe bulaşmış bir örgütün Narin meselesinde oynamaya çalıştığı ahlakçılık aslında bir siyasal mühendislik çalışmasıdır. Amaç bir cinayeti ortaya çıkarmak değil, boş tabutlar örneğinde olduğu gibi adi bir cinayeti siyasi emellere malzeme yapmaktır.

Narin cinayetinin bu kadar çok gündemde yer tutturulması Kürt algısına yönelik bir taarruzdur. Günlerdir bir Brezilya dizisi senaryosu ile ırkçılar ve Pkk’lı troller birbirlerini besliyor.

Acaba diyorum küçük çocukların tecavüz ve katledilmesine ceza olarak idam gelsin dense bu siyasal istismarcı ahlaksızlar ne yaparlar?"

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