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Dünya PKK ve FETÖ yandaşları Ermenistan için ağlaşıyor
Dünya

PKK ve FETÖ yandaşları Ermenistan için ağlaşıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermeniler tarafından düzenlenen Türkiye ve Azerbaycan karşıtı protestoya PKK ve FETÖ de destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 02:11:00 -

İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento önünde önünde Ermeniler tarafından düzenlenen Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteriye FETÖ ve PKK yandaşları da destek verdi. Çapulcular sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aleyhine sloganlar attı.

İşgalci Ermenistan'ı masum gibi göstermek isteyen çapulcular uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

İsveç polisinin geniş önlem aldığı gösteride, çirkin yüzlerine gösteren Ermenistan yandaşları Azerbaycan bayrağını ateşe verdi.

FETÖ'cüler de Ermenistan'a destek oldu

Diğer taraftan sivillere yaptığı saldırılardan sonra Ermenistan ordusuna karşı Azarbeycan'ın başlattığı harekat FETÖ'cü hainleri de rahatsız etti.

İsveç'te faaliyet gösteren Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli karanlık kuruluş'un sözcüsü Abdullah Bozkurt, internet sitelerinde terör sevici HDP'nin Milletvekili Garo Paylan'ın Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına yayınlayarak Türkiye ve Azarbeycan aleyhine algı operasyonu yaptı.

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