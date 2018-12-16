PKK üssü Kandil terörden temizleniyor

Yurtiçinde terör örgütü PKK’ya vurduğu darbelerin ardından yönünü Irak'ın kuzeyine çeviren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor. Terör koridorunu engellemek için sınır hattına yerleştirilen kontrol ve gözlem noktaları ile kritik bölgelere kurulan üsler sayesinde terör örgütü PKK, Kuzey Irak’ta tarihinin en ağır kaybını yaşıyor. Bir zamanlar yaklaşık 8 bin hainin yaşadığı Kuzey Irak’taki sözde kamplarda barınan terörist sayısının 800’e düştüğü öğrenildi. TSK’nın başarılı hava ve kara harekatları ile köşeye sıkışan örgütün daha fazla kayıp vermemek için Kandil dahil sınır hattındaki bazı kampları boşalttığı ifade edildi.

Sınırdan sızmalar bitecek

TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik gerçekleştirdiği kademeli operasyonun; 'temizleyip çıkma' şeklinde değil 'temizleyip güvene alma' tarzında yürüdüğü belirtiliyor. Metina, Asos ve Kani gibi irili ufaklı 14 terör yuvasının yer aldığı Kandil’e yönelik kesintisiz operasyonlarla teröristlerinden temizlenen alanlarda, inşa edilen üsler aracılığıyla Kuzey Irak'tan Türkiye sınırına sızmaların engellenmesi hedefleniyor.

Kendi silahımızla vuruyoruz

Mehmetçik, terörle mücadelede çoğu yerli ve milli olan son teknoloji cihazlarla savunma araçları kullanıyor. Bunlardan özellikle insansız hava araçları, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Türk askerinin kullandığı, drone “Serçe 3”, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”, “Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)”, 7/24 gözetleme yapan “ASIR”, lazer hedef işaretleme cihazı “Engerek” ve çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla sınırda adeta kuş uçurtmuyor.

Arazilerde ekin dönemi

Zagros sahası diye bilinen “Yüksekova-Şemdinli-Çukurca” hattındaki tüm bağlantıları kopararak Kandil’i bitirme yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye, yaptığı operasyonlarla teröristle ortaklık yapan ABD'ye de terörle mücadele kararlılığının sorgulanamayacağını gösteriyor. Operasyonla gerek ülkenin gerekse bölgenin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, önceki yıllarda terör örgütü PKK üyeleri tarafından Irak’ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerin de ekilip biçilmesini sağlıyor. Teröristlerden temizlenen alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan bölge halkı, Mehmetçik’e teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.