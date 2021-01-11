PKK, Türkiye’ye karşı Sincar’a tünel kazıyor

Yakup Sarıçiçek

Irak’ın Sincar (Şengal) bölgesine bağlı Sinune ilçesi Yöneticisi Nayif Seydo, PKK’nın Şengal’de Türk F-16’larından korunmak için tünel inşa ettiğini söyledi. Yerel medyadaki “Türkiye, Sincar’ı bombalyor” haberlerini yalanlayan Seydo “PKK, Şengal dağlarına tüneller inşa etmeye başladı. PKK, şu an TNT patlayıcıları ve malzemelerini kullanmakla meşgul. Şengal halkı tünel yapımı için kullanılan patlayıcıları, Türk savaş uçaklarının saldırısı sanıyor” dedi.

Örgütün Türk savaş uçaklarından korunmak için tüneller yaptığını belirten Seydo, Iraklı yetkililerin bunun önüne geçmesi gerektiğini de belirtti.

PKK militanlarının, tünel inşalarına engel olmamaları için vatandaşların Şengal dağlık bölgesine gitmelerine izin vermediği de ifade edildi. Vatandaşlar, PKK’nın sınır bölgelerini boşaltmasını ve bu bölgelerdeki üslerini kaldırmasını talep etmişti.