PKK teröristlerin yasını tutuyor

Terör örgütü PKK’ya, Türkiye’de ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı ve kararlı operasyonlarla ağır darbe vurulmaya devam ederken, örgütün elebaşları da teker teker etkisiz hale getiriliyor.

MİT ve TSK’nın Kandil Dağı’ndaki terör örgütü PKK’nın ana karargahına son zamanlarda düzenlediği nokta operasyonlarla örgütün elebaşları etkisiz hale getirmesi örgütün dağılmasını hızlandırıyor. 27 Mayıs’ta MİT ve TSK’nın ortak operasyonunda, terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından, ‘Kırmızı Listede aranan sözde PKK Merkez Komitesi (MK) Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirilmesi örgütte paniğe neden oldu. PKK’nın sözde komutanlarından Duran Kalkan, “PKK’nin MK Üyesi ve KCK Yürütme Konseyi Üyeliği görevi yürüten HPG komutanlarından Kasım Engin yoldaşı, faşist, soykırımcı düşmanın alçakça bir saldırısı sonucu şehit vermiş bulunuyoruz. Kuşkusuz Hareket ve halk olarak acımız ve öfkemiz çok büyük. Yurtsever halkımızın acısını paylaşıyorum” ifadeleriyle yas tuttuklarını dile getirdi. Yapılan operasyonlarla kan kaybetmeye devam eden örgütten kaçışlarda hızlandı. Kaçan teröristlerden bazıları teslim olurken bazıları da başka terör örgütlerinin saflarına geçiyorlar.

Korku, Kandil’in en tepelerini sardı

Kandil dağını korku sardığını belirten Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Akit’e yaptığı değerlendirmede “Bebek katili terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda ölen teröristler için henüz sağ olan terör örgütünün elebaşları arasında hem bir korku hem de büyük bir yankı uyandırdı. MİT’in ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’nın elebaşlarının bulunduğu Kandil Dağı çevresinde başlattığı harekâtta terör örgütü PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin öldürülmesi, terörist başı sözde lider Duran Kalkan’ın geçmişte olduğu gibi bugünde PKK’lı teröristin Kürt halkı ile özdeşleştirme politikasına devam ederek Türkiye’ye tehditler savurdu.’Türk ordusu, Kürt savaşçıları öldürüyor’ denilerek propaganda faaliyetleri yapmaya devam etmektedir. PKK’nın bu tarz propaganda yapmasının asıl amacı Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başta olmak 1000 yıllık Kürt-Türk kardeşliği üzerinde kendine alan açarak uluslararası arenada kendine meşru zemin hazırlamaktır. 40 yıldır silahsız ve masum bölge halkına karşı katliamlara giriştiği gibi, ekonomiyi zarara uğratmış, yatırım ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve tesislere sabotaj türü saldırılarda bulunmuş kanlı örgütün bu tarz propaganda faaliyetlerinde bulunması hiç bir Kürt kardeşimiz tarafında karşılık bulmamış, bulmayacaktır da” görüşlerini dile getirdi.