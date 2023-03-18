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Siyaset "PKK terör örgütü değildir" demişti... CHP'ye katıldı
Siyaset

"PKK terör örgütü değildir" demişti... CHP'ye katıldı

2015 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Yaşanan bu gelişme sonrası Türkan Elçi'nin geçmişteki söylemleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Elçi, "Ben asla ‘Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:49:00 - 2023-03-18 15:49:59

2015 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi, Genel Merkez'de ağarlanarak Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takıldı. Gelişmenin basına yansımasıyla Elçi'nin geçmişteki sözleri akıllara geldi.

PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia eden Türkan Elçi, "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

PKK terör örgütü tarafından öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'ye katıldı. Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.


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Elçi'ye parti rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargıcı da hazır bulundu.

CHP'nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edildi. Görüşmenin basına yansımasının ardından, Türkan Elçi'nin 2015 yılındaki sözleri tekrar gündeme geldi.

Elçi, eşi Tahir Elçi'nin de 'PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini' öne sürerek "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

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Yorumlar

Türkan elçi tahir elçi yerini bulmuş

Türken Elçi yani Tahir elçi ile evli bayan, yani "PKK için terör örgütü diyemiyorum"

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