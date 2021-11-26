PKK terör listesinden, Öcalan hapisten çıkmalıymış! Başka?

Uluslararası hukuk profesörü, aynı zamanda 2002-2009 yılları arasında Almanya’da vekil olarak görev yapmış olan Norman Paech, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın Avrupa uzantıları tarafından oluşturulan “Uluslararası Kürtlere Adalet İnisiyatifi”ne katıldı.

“PKK terör listesinden çıkartılmalı”

PKK’nın hem Avrupa Birliği hem de Almanya’da terör listesinde olduğunu söyleyen Paech, örgütün siyasi uzantıları tarafından başlatılan imza kampanyasına imzacı oldu ve örgütün yayın organına verdiği mülakatta, “Geldiğimiz süreç ve objektif gerçeklikler PKK’nın terör listeden çıkarılmasını gerekli ve zorunlu hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Alman profesör Paech bu talebini, Belçika Mahkemesi’nin PKK için verdiği “terör örgütü değil, savaşın tarafı” kararına dayandırdı.

“Öcalan siyasette rol oynamalı”

Eli kanlı PKK’nın “terör listesi”nden çıkartılmasını talep eden Alman profesör, örgütün bebek katili lideri Abdullah Öcalan için de özgürlük istedi.

Öcalan’ın özgürlük talebini de kampanyalarının merkezine oturttuklarını belirten Paech, örgütü “Kürt Hareketi” olarak gördüğünü kaydetti:

“Öcalan’ın özgürlük talebi her zaman gündemde olmalı ve unutulmamalı. Kürt Hareketi’nin liderinin İmralı Adası’ndaki tecritten çıkıp siyasette aktif rol olması sağlanmalı. Bu çok önemli ve taleplerimizin de merkezinde yer alıyor.”