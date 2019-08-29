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"PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"

Vatan Partisi Genel Sekreter Vekili Ercan Enç:- "Güvenlik güçlerimizin terör örgütüyle içeride ve dışarıda kararlı mücadelesi sonucu nefessiz kalan PKK, Türkiyemizin ciğerlerini yakarak son çırpınışlarını sergilemektedir"

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
"PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Sekreter Vekili Ercan Enç, Türkiye'nin insanlığı ve doğayı korumak için teröre karşı kararlı mücadele verdiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin terör örgütüyle içeride ve dışarıda kararlı mücadelesi sonucu nefessiz kalan PKK, Türkiyemizin ciğerlerini yakarak son çırpınışlarını sergilemektedir." dedi.

Enç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında terör örgütünün yangınları sahiplenmesinin ardından kendisine "çevreci" diyen kesimlerden ses çıkmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın ormanları yakarken sessiz kalanların HDP ile çevrecilik oynadığını ifade eden Enç, Kazdağları'nda kesilen ağaçların yüz katı kadar alanın terör örgütünce yakıldığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin teröre karşı mücadelesinin yerinde olduğuna dikkati çeken Enç, "Türkiye insanlığı ve doğayı korumak için teröre karşı kararlı mücadele vermektedir. Güvenlik güçlerimizin terör örgütüyle içeride ve dışarıda kararlı mücadelesi sonucu nefessiz kalan PKK, Türkiyemizin ciğerlerini yakarak son çırpınışlarını sergilemektedir." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
  1. Vatan Partisi Genel Sekreteri Ercan Enç

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