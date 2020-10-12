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Siyaset PKK, son 30 yılda 6 bin 587 hektarlık orman alanını yaktı! Ateşin değil ‘iblis’in çocukları
Siyaset

PKK, son 30 yılda 6 bin 587 hektarlık orman alanını yaktı! Ateşin değil ‘iblis’in çocukları

“Sigara izmaritini bile yere atmıyorlar” diyerek çevreci lanse edilmeye çalışılan PKK’lıların, 1990’lı yılların başından bugüne 6 bin 587 hektarlık ormanlık alanı ateşe verdiği ortaya çıktı. Teröristlerin kurdukları ‘Ateşin çocukları’ isimli soysuzlar güruhunun Yunanistan’daki kamplarda ‘patlayıcı’ eğitimi aldıkları ve akabinde özellikle turizm bölgelerinde sabotaj eylemleri düzenledikleri bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:58:00 -
PKK, son 30 yılda 6 bin 587 hektarlık orman alanını yaktı! Ateşin değil ‘iblis’in çocukları

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik gerçekleştirdikleri terör eylemleri şanlı ordumuz tarafından yerle yeksan edilen eli kanlı PKK’nın ormanlarımıza yönelik gerçekleştirdiği sabotajlar sonrası 6 bin 587 hektarlık alanın kül olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı ‘Ateşin çocukları’ isimli iblis yavrularının özellikle turizm bölgelerinde ve mega kentlerde ormanları ateşe verdikleri böylece kaotik bir ortamı hedefledikleri belirlendi. 1990’lı yıllardan bugüne kadar yurdumuzun değişik bölgelerinde organize bir şekilde çıkan orman yangınlarında PKK’lı hainlerin parmağı olduğu kaydedildi.

Milyarlarca ağacı yok ettiler

Ülkemize yönelik terör eylemlerine başlayan PKK bu yolla başarılı olmayacağını tecrübe etikten sonra kalleşçe bir eylem planını devreye aldı. SETA’nın ‘Çevre Terörizmi ve PKK’nın Orman Sabotajları’ isimli raporu eli kanlı teröristlerin ormanlarımıza yönelik gerçekleştirdikleri alçak eylemleri ve arka planını tek tek gözler önüne seriyor. 1990’lı yıllarında ortalarından itibaren ormanlık alanlarımızı yakan PKK’lı hainler bu aşağılık eylem için ‘Ateşin çocukları’ isimli bir grup da kurdu.

1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanı yakmakla başlayan PKK o günden sonra hiç durmadı. 1997 yılına gelindiğinde ise ülkemizin en önemli turizm beldelerinden olan Antalya’da bir gecede Antalya’da 650 hektarlık ormanlık alan ile 200 hektar bahçeyi yaktı. 2006 yılında ise Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana’da çıkan orman yangınlarında toplam 4 milyon ağaç yok oldu. Bodrum’da 700, Kaş’ta 500, Nazilli’de 40, Kuşadası’nda 300, Selçuk’ta 350 ve Adana’da da 100 hektar olmak üzere toplam 2 bin hektarlık ormanlık alan bu yangınlar sonucu zarar gördü.

Güneydoğu’yu küle çevirdiler

Akabindeki 5 gün içinde organize bir şekilde çıkan yangınlar da PKK tarafından üstlenildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 2013’te terör örgütü PKK tarafından toplam 236 orman yangını çıkartıldı. Bu yangınlarda 519,3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 2014’te ise Bakanlık istatistiklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toplam 420 orman yangını çıkmış ve 523,6 hektarlık alan zarar görmüştür. 2015’te de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toplam 217 orman yangını çıkmış ve bu orman yangınları sonucunda 715,6 hektarlık alan kül olmuştur. Ayrıca PKK’ya bağlı ‘Ateşin çocukları’ isimli sapkın terörist grubu çeşitli sabotajların yanı sıra 2019’un Temmuz ve Ağustos aylarındaki yangınları da üstlendi.

Organize bir şekilde yaktılar

11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli turizm bölgelerinde çıkan yangınlarda da PKK parmağı vardı. Edirne’den Mersin’e 27 farklı ilde ormanlarımız PKK’lı alçaklar tarafından küle çevrildi.

Bu yangınlarda İzmir’in Karabağlar ilçesinde 500 hektar Çanakkale Eceabat’ta 100 hektar, Antalya Kumluca’da 10 hektar, Kü-tahya Gediz’de 8 hektar, Aydın Nazilli’de 6 hektar, İzmir Foça’da 4 hektar ormanlık alan olmak üzere toplamda 630 hektarlık ormanlık alan yandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

teoman

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