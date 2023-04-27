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Dünya PKK silahlı kadrosu için Halep'ten bir çocuğu daha kaçırdı!
Dünya

PKK silahlı kadrosu için Halep'ten bir çocuğu daha kaçırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 17:15:00 -
PKK silahlı kadrosu için Halep'ten bir çocuğu daha kaçırdı!

PKK/YPG, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, PKK/YPG'lilerin, Münbiç'ten 13 yaşındaki M.N.İ'yi kaçırdığını söyledi.

El Ahmet terör örgütünün, kaçırdığı çocuklara, aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
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Raporda, PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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