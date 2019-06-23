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PKK sevicisi Sezai Temelli’den çarpıcı sonuç açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, sonuçlanan İstanbul seçimine ilişkin konuşarak, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:48
PKK sevicisi Sezai Temelli’den çarpıcı sonuç açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendiren PKK sevicisi Temelli, seçimlerin demokratik zeminde yapıldığını ifade etti.

Türkiye siyaseti açısından önemli bir sürecin geride bırakıldığını belirten Temelli, artık 24 Haziran ve sonrasına bakılması gerektiğini vurguladı.

Temelli, HDP seçmeninin bu seçimlerde de önemli bir inisiyatif kullandığına dikkati çekerek, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak, İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur" diye konuştu.

İmralı'daki terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın seçimlerde tarafsızlık çağrısına "Kutuplaşma siyasetinden yana değiliz, seçim stratejimiz ve taktiğimiz değişmedi" cevabı veren HDP'nin PKK sevicisi Temelli sandıktan çıkan iradenin kent yönetimine de yansımasını beklediğini belirtti.

İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarını destekleyen HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu uyarmıştı. Seçimden önceki açıklamalarında, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilecektir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürdün oyu ile seçilecektir" ifadelerini kullanan Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umuyorum ki bu irade, önümüzdeki dönem kentin yönetimine demokratik bir anlayış olarak katkı sunacaktır. Halkla, emekçilerle, kadınlarla birlikte bir kent yönetiminin hayata geçmesi en büyük arzumuz. Bizim belediyelerimizde olduğu gibi umarım bu anlayış hayata geçer."

Türkiye'nin müzakereci bir siyaset diline ihtiyaç duyduğunu dile getiren Temelli, biran önce demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Temelli, bütün partilerin bir araya gelerek yeni anayasa sürecini başlatmasını beklediklerini, bu şekilde toplumsal barışın yeniden inşa edeceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:48
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. HDP
  4. Türkiye siyaseti
  5. PKK
  6. Abdullah Öcalan
  7. Sezai Temelli
  8. Mansur Yavaş
  9. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • KadirKadir55 dk önce
    Ben vermedim asla da vermem pkk yan yana olan partiye asla veripte sehitlerimi uzemem
  • HaktanHaktan1 sa önce
    Halk sattı akpyi nankörler
  • olaybuolaybu1 sa önce
    Kürtlerle Uğraşan Belasını Er Yada Geç Bulur.. Bunu sadece AKP için söylemiyorum.. geçmişe bakın .. tarihin çöp kutusunda yerini alan partilere bakın... Kürtler eşit hak hukuk çerçevesinde yaşamak istiyor.. sen 100 tane belediyeye kayyum atarsan onlarda kalkar CHP yi senin başına kayyum atar.. olay bu kadar basit.. umarım en kısa zaamnda AKP bu yanlış politikalardan ders çıkarır..
  • Murat Murat 1 sa önce
    Tarafsız siyaset he.Siz kemalistlerin kuması oldunuz.Durmak yok yola devam.
  • SadeSade1 sa önce
    Sosyal medyada akp ye oy verenleri aşağılayanlar tutuklansın derhal, koyun gibi yobaz köylü deyip duruyor bu insan düşmanları. kim bunlar.
  • HassanHassan1 sa önce
    Ey akit soyle bakalim ne war yani , kotu ne soylemis adam ?
  • HasanHasan1 sa önce
    İt oğlu

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