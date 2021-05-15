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Gündem PKK sevici tabipler birliği Filistin’e kör
Gündem

PKK sevici tabipler birliği Filistin’e kör

Mehmetçiğin PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlarına, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” sloganlarıyla karşı çıkarak bebek katillerine kol kanat geren TTB, günlerdir siyonist İsrail’in Filistin’de hiç acımadan katlettiği kadınları ve çocukları görmezden geliyor. TTB’ye tepki gösteren STK temsilcileri, “Bunlar ancak vesayetin borazanlarıdır” dediler.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:58:00 -
PKK sevici tabipler birliği Filistin’e kör

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Mehmetçiğin PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlediği Zeytin Dalı ve Afrin operasyonlarına, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” sloganlarıyla karşı çıkarak bebek katillerine kol kanat geren Türk Tabipler Birliği (TTB), günlerdir siyonist İsrail’in Filistin’de hiç acımadan katlettiği kadınları ve çocukları görmezden geliyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan STK temsilcileri, PKK ve İsrail’in aynı eksende olduğunu belirterek, teröre sessiz kalanlara tepki gösterdiler...

Teröristlerin temsilcileri

İsrail’in PKK’dan farkı olmadığını belirten Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları dile getirdi: “Batı ve içimizdeki hayranlarının demokrasi ve insan hakları dedikleri şey asla Müslümanları kapsamıyor. Müslümanlar her konuda dışlanmıştır. Müslüman ülkelerde seçimle başa gelenlere darbe yapılmıştır bunlar darbecileri alkışlamıştır. Dünya üzerinde neresinde olursa olsun bunlar asla Müslümanları insan yerine koymadı. İsrail’in yaptığı insanlık suçuna sessiz kalmaları da şu anda en büyük örnektir. İsrail terörist bir devlettir. PKK/PYD’den hiçbir farkı yoktur. İçimizdeki bu terör seviciler onların gayri resmi temsilcileridir. Onları kınamadıkları gibi bir de İsrail’i haklı çıkarmaya çalışan hain satılmışlar var. Biz sürekli ABD’nin, İngiltere’nin Almanya’nın, Fransa’nın ikiyüzlülüğünü dile getiriyoruz ancak onlar ne kadar ikiyüzlü ise bunlar da o kadar ikiyüzlüdür.”

Soykırım halk sağlığı meselesi değil mi?

Bu tür Odaların Batı’nın emrinde olduğunu söyleyen Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hukukçu Hasan İlter de, şunları ifade etti: “TTB olsun, Barolar Birliği olsun, Noterler Birliği olsun yani başında ‘birlik’ ifadesi bulunan bütün kurumlar vesayet kurumlarıdır. Bunların içerisinde mutlaka istisna vardır. Ancak vesayet kurumların kimin elinde ve kimin emrinde olduğu ortadadır. Bunlar ABD ve İngiltere’nin emirleri doğrultusunda hareket ederler. Bunlar kendi ülkelerini, askerlerini, polisini kınamaktan bile geri kalmazken İsrail’i kınamaktan geri duruyorlar. Hiç olmadık konularda ahkam keserken Filistin’de, Arakan’da mazlumlar küffar tarafından şehit edilirken neden sessiz kalıyorlar. Zeytin Dalı, Afrin Operasyonu halk sağlığı meselesiydi de siyonist İsrail’in soykırımı halk sağlığı meselesi değil mi? Bunlar yerli ve milli değiller. Hamilerinden aldıkları direktifler doğrultusunda hareket eden vesayet kurumlarıdır. Ayrıca bu kurumların yeni anayasa ile ele alınması elzemdir. Bunlar ya kökünün kazınması lazım ya da yeni bir oluşum ile önlerine geçilmesi gerekiyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

zalim ve teror dostlarindan tabip, lokman hekim, hipokrat olmaz... esasen INSAN OLMAZ!

....
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Amine

Bunlar haçlı siyonistlerin kullanıp kullanıp çöpe atacakları pislikler
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