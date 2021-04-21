PKK sevici Merdan "Nutuk" ile nutuk çekti

Geçmişte terör örgütü ‘PKK’nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü yapan oradan ‘ulusalcı’ Aydınlık gazetesinin Yazıişleri Müdürlüğü’ne, sonra da ‘Atatürkçü’ bilinen Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’üne geçen ve şimdilerde TELE 1 TV'de Genel Yayın Müdürlüğü yürüten Merdan Yanardağ, "Nutuk" üzerinden nutuk çekti.

Terör örgütü PKK geçmişini unutup Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserine saygısızlık yapıldığını iddia eden Yanardağ, Bir Milli Eğitim İl Müdürü (hükümet tarafından görevden alındı) üzerinden hükümeti hedep aldı. Yetmedi ülkücülere de çağrıda bulundu. Hızını alamayan Yanardağ, Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu belirterek, bir seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Abdulhamid Han'a ağır hakaretlerde bulunmuştu

Merdan Yanardağ, 2. Abdulhamid Han için, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." ifadeleriile ecdadımıza da dil uzatmıştı.