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PKK sevici Canan Kaftancıoğlu’na tepki

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun teröristleri şirin göstermeye çalışan yönetmenlere destek çıkmasına ilişkin Akit'e konuşan oyuncu Ahmet Yenilmez ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Kaftancıoğlu sayesinde CHP, terör örgütlerinin iradesinin altına girdi." değerlendirmesinde bulundular.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
PKK sevici Canan Kaftancıoğlu’na tepki

 Hasan Türkmen  Ankara 

Açık bir şekilde terör seviciliği yapan ve yaptığı Türk-İslam karşıtı skandal paylaşımlarla gündeme gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bakur” belgeseli ile teröristleri şirin göstermeye çalışan yönetmenlere destek çıkarak bir skandala daha imza attı. Kaftancıoğlu, Bakur belgeselinin yönetmenlerinin ‘hapisle cezalandırılmalarına karşı’ düzenlenen basın toplantısına katıldı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan oyuncu Ahmet Yenilmez ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Durduk yerde o belgesel yasaklanmadı. Kaftancıoğlu sayesinde CHP, terör örgütlerinin iradesinin altına girdi. Kaftancıoğlu, İslama karşı hareketleri ile bilinen birisidir. PKK propagandası yapanları desteklemesi, yaptıklarının en basitidir” şeklinde değerlendirme yaptılar.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
  1. Ankara
  2. Türk-İslam karşıtı
  3. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  4. “Bakur” belgeseli
  5. Akit
  6. Ahmet Yenilmez
  7. PKK

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