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PKK sempatizanı Keskin’in 'İmamoğlu' sevinci!

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi önde bitirmesiyle PKK yandaşları sevince boğuldu. Terör örgütü sempatizanı Eren Keskin, İmamoğlu’nun kazanmasıyla yeni siyasi gelişmelerin yaşanacağını iddia etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:00
PKK sempatizanı Keskin’in 'İmamoğlu' sevinci!

 yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP, İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin verdiği destek önemli bir etken olarak değerlendirilirken seçim sonuçlarının belli olmasının ardından terör örgütü PKK yandaşları sevinç naraları attı.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin sosyal medya hesabından Ekrem İmamaoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda "bölücülük" imasında bulundu.

İmamoğlu’nun İstanbul’daki Kürt seçmenin oyuyla seçildiğini hatırlatan Keskin, CHP adayının demokrasi ve çözüm isteyen bir tavrı olduğunu iddia ederek yakın zamanda önemli siyasi gelişmelerin yaşanacağını ileri sürdü.

İşte Keskin’in o paylaşımı;

"Kürt halkını iyi tanıdınız mı? Demokrasi ve çözüm isteyen, sözünden dönmeyen tavrı, anladınız mı? Sanırım bu tavır, coğrafyamız da yeni siyasi gelişmelere neden olacaktır."

HDP’ye ne vaadedildi?

Keskin'in "önemli siyasi gelişmeler"den kastının terör örgütü PKK’nın dayattığı ve HDP’nin de savunduğu "özerklik" ve "Kürdistan" rüyası olduğu yorumları yapıldı.

İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın "tarafsızlık" çağrısına rağmen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Pervin BuldanEkrem İmamoğlu’na destekten vazgeçmemişti.

"Kürdistan’da kazanacağız Batı’da da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz" diyen Sezai Temelli, PKK elebaşısı Öcalan'ın bile çağrısına kulak asmayarak İmamoğlu’ndan yana tavır aldı. CHP adayının HDP’ye ne vaadettiği ise merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:00
  1. İstanbul
  2. Sezai Temelli
  3. Pervin Buldan
  4. Eren Keskin
  5. 23 Haziran seçimleri
  6. terör örgütü PKK
  7. Ekrem İmamoğlu

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