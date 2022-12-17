PKK savunucusu gazetede skandal tarikat ve cemaat yazısı! Haddini bil edepsiz

PKK savunucusu aşırı sol Evrensel gazetesinde kalem oynatan İzzettin Önder isimli hadsiz, "sosyolojik tahlil" ayağına yatıp özelde tarikat ve cemaatlere, genelde ise İslam'a olan kinini kustu.

Önder, söz konusu yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Hiç uzatmaya gerek yok; günümüzde tarikatlar görevlerinde birinci sıraya sermaye ve emperyalist güçlerle birleşmiş olarak kapitalist ilişkiler alanından kaynak kotarma işlemine yoğunlaşmış konumdadırlar. Hal böyle olunca, tarikatlar ne özelleştirmeye karşı çıktılar, ne yap-işlet-devret veya kamu-özel ortaklığı modeline itiraz ettiler. Araştırmacı gazetecilerin yapması gereken çok önemli bir hizmet, özelleştirmelerde ve sair devlet ihaleleri ya da etrafı kollayarak çeşitli izaleişüyu davalarını izleyip, yok pahasına mülk edinme yoluna dahi girmiş olan tarikatların tam bir fırsatçı kapitalist gibi davrandığını ortaya koyabilirler. Kapitalizm böyle bir cindir; insanları ve kurumları dünya malı uğruna ahlakından ve doğru yoldan saptırır. Esas konuma geçerken bunlardan söz etmemin sebebi, geçmişten günümüze tarikatların nasıl alan değiştirdiğini ve kapitalizmin yozlaşması ile yozlaştığını ortaya koymaktır. Ruhban sınıfının olmadığı bir semavi dinde halkın üzerine çöreklenen tarikatların amacının, kutsal hizmetlerde halka rehberlik yerine siyasete yanaşarak, siyaset-tarikat ilişkisiyle iktidara yamanmak ve nemalanmak olduğu açıktır. Tarikat-siyaset- ticaret ya da bu üçlüyü güç ilişkisine göre herhangi bir sırada dizebilirsiniz. Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri bu alanda çok velut bir kaynak oluşturur."