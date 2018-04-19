PKK propagandası yapan askerler gözaltına alındı
Kastamonu'da görev yapan 6 asker, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.19 Nisan 2018 Perşembe 18:25
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Er olarak görev yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen jandarma erlerden Y.E.G., Ş.S., O.Y. ve N.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ahmet T. ve İslam A. ise, adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUM YAZ