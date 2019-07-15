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PKK paçavraları savunmaya geçti! İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kavramıyla gizlenen ve esas amacının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına ve ailenin parçalanmasına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi, PKK destekçisi sol marjinal medya tarafından canhıraş şekilde savunulmaya başladı. PKK paçavrası Birgün gazetesi, bugünkü sayısında “İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açılamaz” manşetiyle yayımlandı. Eşcinsel sapkınlığı destekleyen Mor Çatı Vakfı’nın görüşlerine yer veren PKK paçavrası, “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle aileyi hedef alan sözleşmeyi savundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
PKK paçavraları savunmaya geçti! İstanbul Sözleşmesi derhal iptal edilmeli

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

AB uyum kriterleri çerçevesinde Türkiye’nin de imzalamak zorunda kaldığı uluslararası anlaşmanın İstanbul Sözleşmesi adıyla Türkiye’de uygulanmasına yönelik tepkiler artarken, dış kaynaklı fonlarla beslenen ve Türkiye’de eşcinsel sapkınlığın yaygınlaştırılmasına hizmet eden sözde STK’lar İstanbul Sözleşmesini savunmaya geçti. En son Memur-Sen Konfederasyonu tarafından kaldırılması yönünde çağrının yapıldığı İstanbul Sözleşmesini, PKK paçavrası Birgün gazetesi bugünkü sayısında manşetten savundu.

Sapkınlığa özgürlük sözleşmesi

14 Mart 2012’de kabul edilen ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, “Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi” kavramıyla gerçek amacın saklandığı, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla da “üçüncü cinsiyet” denilen eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bir sözleşme niteliği taşıyor. İstanbul Sözleşmesi dayanak yapılarak kurulan AB destekli sözde STK’lar eliyle LGBTİ faaliyetlerine özgürlük sağlanarak eşcinsel sapkınlığın propagandası yapılıyor. Sözde “onur yürüyüşü” adıyla tüm Türkiye çapında eşcinsel sapkınların düzenlediği gösteri ve eylemler her ne kadar valiliklerce yasaklansa da İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler arsız ve hayasız güruha yasal dayanak olarak gösteriliyor.

AB projelerinde kriter olarak dayatılıyor

İstanbul Sözleşmesi’nin kabulünü gerekçe gösteren AB, Türkiye’ye verdiği hibe destek programlarında STK’lara en önemli kriter olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını dayatıyor. Özellikle eğitim programlarında yer verilmesi dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kriteri, hibe almak için proje hazırlayan STK’lar eliyle çocuklarıza eşcinsel sapkınlığı aşılamanın bir aracı olarak kullanılıyor. 162 pilot okulda uygulanan ve Yeni Akit’in ısrarlı yayınları sonrası Milli Eğitim Bakanlığının yürürlükten kaldırdığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projeleriyle, Türkiye kendi kurumları eliyle AB’nin fitne değirmenine su taşıyor.

PKK ve sol paçavralar savunmaya geçti

Eşcinsel sapkınların en büyük siyasi destekçisi CHP ve HDP olurken, sapkınlığın dayanağı olarak gösterilen İstanbul Sözleşmesi’ni de en çok CHP zihniyetinin sesi Cumhuriyet gazetesi ve PKK paçavrası Birgün gazetesi savunuyor. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik artan taleplerden rahatsız olan PKK paçavrası Birgün gazetesi, bugünkü sayısında “İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açılamaz” manşetiyle sahibinin sesini duyurdu. PKK paçavrası, eşcinsel sapkınları savunan Mor Çatı ve benzeri sözde STK’ların görüşlerine yer verdiği haberinde, İstanbul Sözleşmesi’nin uluslararası bağlayıcılığı olduğunu öne sürerek sözleşmenin kaldırılamayacağını iddia etti.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
  1. İstanbul
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