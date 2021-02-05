  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK, örgütteki çözülmeyi saldırılarla önlemek istiyor
Gündem

PKK, örgütteki çözülmeyi saldırılarla önlemek istiyor

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son 1 yılda düzenlenen 248 terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:14:00 -
PKK, örgütteki çözülmeyi saldırılarla önlemek istiyor

Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sincar'a harekat korkusu

PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için düzenlediği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

Uzmanlar, terör örgütünün ‘yeni Kandil’ yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin, örgütün yöneticileri arasında büyük panik yarattığını, saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçilmek istendiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul safını belli etti: 'Gençler ateist de olabilir LGBTİ de'
Gündem

Alparslan Kuytul safını belli etti: 'Gençler ateist de olabilir LGBTİ de'

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Alparslan Kuytul da safını belli etti.
Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti
Gündem

Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar için kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ..
Rusya'dan tarihi itiraf: O dönem Türkiye'nin düşmanlarını destekleme kararı aldık
Dünya

Rusya'dan tarihi itiraf: O dönem Türkiye'nin düşmanlarını destekleme kararı aldık

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Sotniçenko, 201..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay