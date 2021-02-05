PKK, örgütteki çözülmeyi saldırılarla önlemek istiyor

Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Sincar'a harekat korkusu



PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için düzenlediği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.



Uzmanlar, terör örgütünün ‘yeni Kandil’ yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin, örgütün yöneticileri arasında büyük panik yarattığını, saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçilmek istendiğini belirtiyor.