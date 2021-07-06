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Gündem PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye terör örgütlerine nefes aldırmamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 10:34:00 -
PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye PKK’lı teröristlerin belini bükmeye devam ediyor. Son zamanlarda Irak’a yakın bölgelerde düzenlenen operasyonlarda örgüt büyük zarar gördü.

Bu hafta içinde hain PKK’nın bulunduğu mağaralarda mühimmatları da ele geçirildiği aktarılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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