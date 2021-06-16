PKK mayın döşeyip haraç kesiyor

Mehmet Aydın

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki Kürtlere baskısı ve zulmü bitmiyor... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Erbil’e bağlı Sidekan kasabasında yaşayan sivil Kürtler, terör örgütünün faaliyetleri ve baskısı nedeniyle evlerini boşaltıp bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Sidekan kasabası yetkilisi İhsan Çelebi, bölgede terör örgütü PKK’nın faaliyetleri nedeniyle 118 köyün boşaltıldığını, birçok köyün de boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Barzani yönetimine yakın Basnews’e açıklamalarda bulunan Çeleb, örgütün sivillere zarar vermeye devam ettiğini belirterek, “Sidekan’a bağlı 264 köyden 118’i PKK’nın silahlı faaliyetleri nedeniyle boşaltılmış durumda. PKK bölge halkını dinlemiyor ve yerleşik köylere yakın mevzi ya da üs kuruyor. Buna karşılık Türkiye de onların bölgeye yerleşmesini istemediği için bu alanlara hava saldırıları gerçekleştiriyor” dedi.

Mayın tehlikesinden kaçıyorlar

Çelebi açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “PKK köyler arası geliş-gidiş yollarına da mayınlar döşüyor. Oysa bu yolları sadece köylüler kullanıyorlar ve köylerinden kasabaya gelip gidiyorlar. Bu tehlikelerden dolayı nahiyemize bağlı birçok köy, evlerini boşalttıp, gitti. Uzun bir dönemden sonra yakın zamanda tekrar kurulan köylerin de bu tehlikelerden dolayı boşaltılma tehlikesi mevcut.”

Bölgenin huzuru için PKK’nın çıkarılması gerekiyor

Koçerlerin yaz aylarında yaylalara çıktığına dikkat çeken İhsan Çelebi, “Yaz aylarında yaylalara gidenlerden PKK’lı silahlı güçler vergi adı altında haraç alıyorlar. Bu da bölgede yaşayan halk için ekonomik yük oluyor. Şimdiye kadar bölgede PKK’nın varlığı ve neden olduğu çatışmalar nedeniyle sivil birçok insan hem hayatını kaybetti hem de yaralandı” derken örgütün bölgeden tamamen çıkarılmasının huzur ve güven için gerekli olduğunu söyledi.

