PKK, Kürt düşmanlarına hizmet ediyor

Göksel Çağlav Ankara

Bu örgüt aslında PKK’nın bir kolu ve Bağdat yönetimi tarafından da resmi olarak destekleniyor. Ancak PKK yerleşim merkezlerinden çıkarak kırsal kesimlerde faaliyet göstermeye devam ediyor. PKK, 3 Ağustos 2014’te bu bölgede etkili olmaya başlamıştı. Sincar anlaşmasından sonra Irak merkezi hükümeti PKK ve bölgedeki diğer terörist unsurların bölgeden çıkarılması için başlattığı sevkiyatlar sonucu şu anda yaklaşık 6 bin federal Irak polisi konuşlanmış durumda. Bunun dışında Irak, Irak-Suriye sınırındaki 80 kilometrelik bölgeye üç alayı yerleşmiş durumda.

PKK, bütün Kürtlere karşı

Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) Politbüro Üyesi Nafih Pîro dün yaptığı bir açıklamada, PKK’nın kürt düşmanlarına hizmet ettiğini belirterek, “Hem Kürdistan Bölgesi’ne hem de PDK’ya karşıtlık içerisinde. Ama özünde bütün Kürtlere karşı, PKK’nın bu tavrı şu an ortaya çıkmış bir tavır değil, geçmişte de bu şekilde ve bu temellerde kuruldu” ifadelerini kullandı.

Sömürgeci devletlerin uluslararası hukuk nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ne karşı direk olarak savaş açamadıklarına dikkat çeken Pîro, “Sömürgeci devletler bu görevi PKK’ya verdiler. PKK yöneticilerinin açıklamalarının dikkatle dinlendiğinde ne kadar Kürt ve Kürdistan Bölgesi karşıtı olduğu görülecek. PKK Peşmerge güçlerine saldırısı Peşmerge güçlerini savaş içine çekmeye yönelik, bu şekilde Ankara, Tahran ve Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınırlarını koruyamadığı izlenimi yaratarak Kürdistan Bölgesi’ne müdahale etmeleri için bahane yaratılmaya çalışıyor” dedi. Bağdat ve Erbil arasında gerçekleşen Şengal anlaşmasını da değerlendiren Pîro açıklamasının sonunda, PKK’nın Türkiye’yi Şengal’e çekmek, Efrin, Gîre Spî ve Serê Kanî gibi işgale yol açmak istediğini fakat Başkan Barzani’nin Şengal anlaşması ile bu planı boşa çıkardığını, Peşmerge güçlerine karşı savaşa hazırlanmış olan PKK’nın Irak fedaral polislerine karşı sessiz kaldığını ve boyun eğdiklerini söyledi.