0553 313 94 23

PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin kendini savundu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, PKK kanalına röportaj vererek kayyım atanan belediyelere destek çıkmıştı. PKK’ya ait medya organı ANF tarafından yayınlanan skandal röportaja ilişkin tepkilerin ardından Gürsel Tekin cephesinden açıklama yapıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:59
PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin kendini savundu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, terör örgütü PKK tarafından propaganda amaçlı kullanılan medya organı ANF'de yayınmlanan röportajı gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li vekil skandalı, TBMM'de faaliyet gösteren bir ajans aracılığıyla kendilerine ulaşan bir kişiye röportaj verdiğini ve bu röportajın bilgisi dışında terör örgütüne ait kanalda yayınlandığını belirterek savundu.

İddia ettiği kişinin ismini açıklamadı

Ancak Tekin, skandala sebep olan ajansın ve gazetecinin kimliğini açıklamadı.

Site röportajı sildi

Öte yandan söz konusu ‘kayyum' röportajı, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

“CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan “Gürsel Tekin; Kayyımlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir” başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık. Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir”

Oysa skandal haberde ve videoda “Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF'ye değerlendirdi” açıklaması yer alıyordu.

PKK kanalına çıkan CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:59
  1. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
  2. PKK
  3. ANF
  4. TBMM
  5. haber
  6. video
  7. röportaj

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin kendini savundu
    1. PKK kanalına röportaj veren Gürsel..
    2. Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    3. Paris Emniyetinde saldırı! Ölüler var
    4. Metin Feyzioğlu'ndan yargı reformu..
    5. ABD basını tüm dünyaya duyurdu!..
    6. Balıkesir'de 98 düzensiz göçmen..
    7. Meteoroloji dikkat çeken uyarı: Yarın..
    8. Ölen arkadaşı için mezar kazmak..
    9. İstanbul depremi esnasında..
    10. Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması
    11. EYT son dakika gelişmesi: EYT, şartlı..
    12. Cezaevindeki FETÖ'cüler birbirlerine..
    13. Başkentte silahla yaralama! Eski..
    14. Büyükelçi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
    15. Falcao ve Muriqi Etnospor'da karşı..
    16. Rapor parası nasıl alınır? Rapor..
    17. Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye..
    18. Türkiye’den korkan Yunanistan..
    19. Fatih Portakal'ın "ifade özgürlüğü"..
    20. Almanya'daki camiler kapılarını..
    21. Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
    22. Ekrem İmamoğlu kendisini..
    23. Sosyal medya yıkıldı! Alpay Özalan,..
    24. Uykudaki kocasına bakın ne yaptı
    25. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Çok..
    26. Hatay'dan acı haber! 2 asker şehit
    27. Dünyayı ayağa kaldıran denemeyi..
    28. Sevda Türküsev ‘Kadını korumak adına..
    29. Kraliyet ailesinde büyük çatlak!..
    30. Aksaray'da çocuk parkında korkutan..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor