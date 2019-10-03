PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin kendini savundu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, terör örgütü PKK tarafından propaganda amaçlı kullanılan medya organı ANF'de yayınmlanan röportajı gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li vekil skandalı, TBMM'de faaliyet gösteren bir ajans aracılığıyla kendilerine ulaşan bir kişiye röportaj verdiğini ve bu röportajın bilgisi dışında terör örgütüne ait kanalda yayınlandığını belirterek savundu.

İddia ettiği kişinin ismini açıklamadı

Ancak Tekin, skandala sebep olan ajansın ve gazetecinin kimliğini açıklamadı.

Site röportajı sildi

Öte yandan söz konusu ‘kayyum' röportajı, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

“CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan “Gürsel Tekin; Kayyımlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir” başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık. Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir”

Oysa skandal haberde ve videoda “Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF'ye değerlendirdi” açıklaması yer alıyordu.

PKK kanalına çıkan CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler