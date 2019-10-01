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PKK kanalına çıkan CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, PKK kanalına çıkarak kayyım atanan belediyelere destek çıktı.

01 Ekim 2019 Salı 11:28
PKK kanalına çıkan CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye röportaj verdi. Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan HDP’li isimleri savunan Tekin, “Bunlar darbe dönemi uygulamalarıdır” dedi.

CHP’nin Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes’in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin terör örgütü PKK’nın medya organı ANF’ye çıktı.

CHP'li Tekin'in verdiği demecin yayınlandığı sayfada, terör örgütü PKK'nın propaganda haberleri yer alıyor. Sayfanın hemen sağında, örgütün hain saldırısı ve 'şehit' olarak nitelendirilen eli kanlı teröristlere dair haberler yer alıyor.

Doğu ve Güneydoğu’da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP’li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi.  CHP’li vekil, “Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen eli kanlı teröristler, ANF'de 'şehit' olarak nitelendiriliyor.

Teröristlere 'şehit' diyorlar

Tekin’in verdiği demecin yayınlandığı internet sitesi ve TV kanalı, terör örgütü PKK tarafından propaganda için kullanılıyor. Mehmetçik’i hedef alan, sinsi tuzaklar kuran teröristler için ‘şehit’ ifadesi kullanılıyor. Yine örgütün birçok kanlı saldırısı, bu site üzerinden yayımlanarak dijital ortamda dolaşıma sokuluyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:28
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin
  3. CHP

YORUM YAZ

  • FaniFani19 dk önce
    Bunlara bu cesareti veren anlı secdeye giden saadeti deskleyen insanlar sayesinde aliyorlar
  • Ahmet Şirin Ahmet Şirin 20 dk önce
    Allah toplu olarak belanızı.......
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM27 dk önce
    TSK GÖREVE diye darbe çığırtkanlığı yapan zihniyet kayyım atamalarına darbe diyor. İnsana belden aşağı gülerler. Türk solu yanar dönerdir. Demirel'in dün dündür sözüne en çok uyan zihniyettir.
  • mahmutmahmut1 sa önce
    Bu kadarıda fazla.

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