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Gündem PKK kampında eğitim alan kişiler yakalandı
Gündem

PKK kampında eğitim alan kişiler yakalandı

Kocaeli'de Darıca ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda PKK kamplarında eğitim aldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:37:00 -
PKK kampında eğitim alan kişiler yakalandı

GÜvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

2 kişi yakalandı

Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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