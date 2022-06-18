PKK kampında eğitim alan kişiler yakalandı
Kocaeli'de Darıca ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda PKK kamplarında eğitim aldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
GÜvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor..
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
2 kişi yakalandı
Darıca ve Başiskele ilçelerindeki operasyonla C.M. ve S.E. yakalandı.
DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 kişinin, 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, YPG kamplarında sözde silahlı ideolojik eğitim aldığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen C.M. ve S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.