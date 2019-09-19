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PKK kaçırmak istedi: Son anda kurtuldu!

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin evlat nöbeti 17’nci gününde devam ederken, 22 yaşındaki bir genç terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtularak jandarmaya sığındı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:27
PKK kaçırmak istedi: Son anda kurtuldu!

HDP Diyarbakır il binası önünde 43 ailenin annelerin evlat nöbeti 17. gününde devam ederken, terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gençleri ağına düşürme çalışmalarına devam ediyor. Gençleri kandırıp dağa götürmek için her yolu deneyen eli kanlı terör örgütü, son olarak 22 yaşındaki bir genci dağa kaçırmaya çalıştı. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılacağını anlayan genç, son anda kaçarak jandarmaya sığındı.

Diyarbakır’da 22 yaşındaki Y.B., işten ayrıldı. Morali bozuk olan Y.B., arkadaşları ile gezmek için Mardin’e doğru yola çıktı. Gezme hayali ile Mardin’e giden Y.B. kendini Kızıltepe kırsalında buldu. O anda örgüte götürüldüğünü anlayan genç, son anda kaçarak jandarma ekiplerine sığındı.

GEZME VAADİYLE KANDIRILDI

Y.B, jandarmaya verdiği ifadesinde, yakın arkadaşları tarafından gezme vaadiyle kandırıldığını, terör örgütüne götürüleceğini anladığında ise son anda kaçtığını söyledi. Yapılan ifade işlemlerinin ardından Y.B. ailesine teslim edilirken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:27
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. pkk
  4. TERÖR
  5. GÜNCEL Haberleri

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