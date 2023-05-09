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Gündem PKK ile yatan CHP silaha sarıldı! AK Partililere kalleş saldırı: Yaralılar var
Gündem

PKK ile yatan CHP silaha sarıldı! AK Partililere kalleş saldırı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-09 20:48:00 -
PKK ile yatan CHP silaha sarıldı! AK Partililere kalleş saldırı: Yaralılar var

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Gaziantep'te bulunan AK Parti standına PKK'nın desteğini alan CHP'ye mensup isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi. İşte detaylar...

Türkiye seçimlere doğru adım adım ilerlerken CHP'li isimler Gaziantep'te AK Parti standına silahlı saldırıda bulundu.

AK Partililere silahlı saldırı

AK Parti'ye Sanko park meydanında stant çalışması yapılırken önce taşlı sopalı su şişeleri saldırı ardından silahla ateş yapılarak saldırı düzenlendi.

Aralarında İyi Partililer de var

İYİ Partili isimlerin de arasında olduğu öğrenilen CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar silahını çekerek havaya ateş açtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 4 AK Partili ismin yaralandı

Yaşanan olayda bir AK Partili ismin kafasına silahın kabzasıyla vurulurken, yaşanan olayda 4 AK Partili ismin yaralandığı öğrenildi.

Bebek katili PKK'nın destek verdiği CHP'de Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar yaşanan kavgada silahını çekerek havaya ateş açtı.

Siyasi kimliğinin şımarttığı Atar'ın o anlardaki rezil görüntüsü kameralara yansıdı.

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