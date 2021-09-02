PKK ile yakınlığı bilinen T24 yazarı Adli Yıl açılışındaki 'dua'yı hazmedemedi! Erdoğan düşmanlığı ile 'Atatürkçü' maskesi taktı

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PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen T24 yazarı Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı ile "Atatürkçü" maskesi takarak, "Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız, bir demokrasi ittifakıyla Erdoğan'a hadi güle güle diyeceğiz." dedi.

'Dua' içini fena acıtmış!

Adli yıl açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın "dua" etmesini kaldıramayan, PKK sevici Hasan Cemal, "içinin acığını" aktardı. T24'ün "Adli Yıl, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı duayla açıldı. Yargıtay Başkanı da üstünde cübbesiyle duaya katıldı." ve Sözcü'nün, "Atatürk'ü anmayan Diyanet protokolde hızla yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Diyanet, 28 sıra yükseldi, Genelkurmay'ın önüne geçti." başlıklı haberlerini paylaşan Cemal, "İçim fena oluyor." dedi.

'Atatürkçü' maskesi ile 'rol kesti'

Murat Belge'nin yazısındaki, "Tayyip Erdoğan ve onun sözcüsü olduğu kesim Batı’dan nefret ediyor. Onların Atatürk’le kavgası bu kararı vermesi ve toplumu Batı’ya açmasına dayanıyor." ifadeleri alıntılayarak destekleyen Cemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığıyla, bir de "Atatürkçü" maskesi takarak, "Erdoğan, Atatürk’ü sevmiyor. Laik cumhuriyeti sevmiyor. Kadın-erkek eşitliğini sevmiyor. Hukukun üstünlüğünü sevmiyor. Demokrasiyi sevmiyor. Ya da demokrasiyi Batı’dan gelen küfür düzeni sayıyor." ifadelerini kullandı.

'Ayasofya: Atatürk döneminin en doğru kararı'

Ayasofya'nın yeniden cami olmasını da henüz hazmedemediği anlaşılan Hasan Cemal, "Türkiye'de Saray düzeni kurmak isteyen Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk döneminin en doğru, en isabetli ve en medeni adımlarından birini iptal etmesi, yani Ayasofya'yı cami yapması hiç şaşırtıcı değildir, ondan beklenen bir davranıştır ve de eşyanın tabiatına uygundur." dedi.

T24 yazarı, sözlerini şu hayali ile tamamladı: "Ama yazın bir kenara: Erdoğan'ın 2023'de Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten intikam almasına izin vermeyeceğiz, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız, bir demokrasi itifakıyla seçim sandığında Erdoğan'a hadi güle güle diyeceğiz."

"Atatürkçü" maskesi ile "Laiklik"ten dem vuran Hasan Cemal'ın hainlerle anıları