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Siyaset PKK ile ilişkisi ortaya çıkan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı
Siyaset

PKK ile ilişkisi ortaya çıkan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı

Terör örgütü PKK ile ilişkisi ortaya çıkan Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:38:00 - 2020-11-14 19:41:41
PKK ile ilişkisi ortaya çıkan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK ile bağlantısı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ile bağlantısı olduğu iddiası üzerine HDP ilçe başkanının yakalanması için çalışma başlatmış, çalışma sonunda HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), Pazarcık İlçesi Memişkahya Mahallesi’nde yakalanmıştı.

Tutuklandı

Kızıler, çıkarıldığı Pazarcık Adliyesinde tutuklanarak cezaevine konuldu.

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