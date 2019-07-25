PKK, Güney Azerbaycan Türkleri’nin köylerini bastı

Irak sınırında büyük darbe yiyen ve tüm ikmal hatları kapanan PKK terör örgütü gözünü İran sınırına dikti. Sınırın İran tarafında yer alan Türk köylerine baskınlar yapıyor. Urumiye, Hoy, Salmas, Çaldıran ve Maku vilayetlerine bağlı onlarca köyde yaşayan Türkler tehcir tehdidi altında. Aylardır elektrik ve su verilmeyen Türk köylerine eğitim ve altyapı hizmetleri durma noktasına geldi. PKK’nın Suriye uzantısı PEJAK teröristleri köylere inerek halkı tehdit ediyor.

BÖLGE VALİSİ SEYİRCİ KALIYOR

İran PKK’sının 2 gün önce düzenlediği son saldırıda Hasan Dergahi, Tohit Müsteşari ve Ali Asker Haydarzade isimli 3 Türk şehit oldu. Güney Azerbeycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımıcısı Elyar Makuyi, İran Türklerine yönelik tehcir faaliyetlerinin Pençe Harekatı ile eşzamanlı olarak arttığını belirtti. Elyar Makuyi, “PEJAK’lı teröristler sınır köylerine inerek halkımızı köylerine boşaltmaları konusunda açıkça tehdit ediyor” dedi. Elyar Makuyi, “Tüm elektrik, su, eğitim ve diğer altyapı hizmetlerinin engellenmesinde Batı Azerbaycan Valiliği görevine getirilen Kürt asıllı Muhammed Mehdi Şehriyari var. Daha öncesinde Türkler aleyhine bir çok skandala imza atan vali yine Kürt asıllı İçişleri Bakanı Rahmani Fazli tarafından korunuyor” diye konuştu.

İRANLI BAKAN KANDİL’İ ZİYARET ETTİ

İran sınırında yer alan Türk köylerine yönelik taciz ve tehcir politikalarına destek veren Bölge Valisi’ni himaye eden İçişleri Bakanı, geçtiğimiz aylarda Kandil’e yaptığı ziyaretle dikkat çekti. PKK’lı teröristlerle fotoğraf çektiren Bakan Rahmani Fazli, Kandil’de yaptığı açıklamada, “İran artık tüm mazlumlar için vazgeçilmez umuttur” ifadelerini kullandı. Son dönem yaşananlara dair bilgi veren bölge sakinleri, PEJAK militanlarının bölgede hiçbir zorlukla karşılaşmadan faaliyet yürüttüğünü, Türklerin alenen tehdit edildiğini ve İran kolluk kuvvetlerinin olaylara müdahale etmediğini anlattı.

SİVİLLER KAÇIRILIYOR

Bölge sakinlerinden Rıza Allahyar, sınır köylerinde faili meçhul cinayetlere paralel olarak son dönem sivil kaçırma olaylarının arttığını söyledi. Rıza Allahyar, en son Poldeşt kasabasında Abbas Alizade isimli Türk’ün kaçırıldığını ve ağır şekilde işkence edilerek bölgeyi terk etmesi yönünde tehdit edildiğini söyledi. “Vali Muhammed Mehdi Şehriyari olayların baş sorumlusudur” diyen Allahyar, “Yüzde 85’i Türk olan bölgeye Kürt vali atanması merkezi yönetiminde uygulanan baskı ve tahriklerde rolü olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Teröristleri maaşa bağladı

Türkiye sınırına paralel Türk yerleşkelerinin maruz kaldığı baskılara dair Yeni Şafak’a konuşan Urumiye kökenli Refet Abdulgani, Vali Muhammed Mehdi Şehriyari’nin aralarında PKK militanlarının da yer aldığı binlerce Kürt teröristi maaş bağladığını söyledi. Refet Abdulgani, “2019 yılı mart ayından başlayarak 3 binden fazla teröriste maaş bağlandı ve bu şahıslara sınır muhafaza memuriyeti verildi. Tüm bu faaliyetler için Tahran’dan 30 milyar tümenlik bütçe ayrıldı. Türklere dönük tehdit ve tacizlere ek olarak elektrik, su gibi en temel ihtiyaçlarımız kısıtlanırken binlerce Kürt aileye nakdi yardım yapıldı. Son 6 aylık süreçte yüzlerce aile sınırdan daha iç bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Ali Abad, Ağdaş, Ağbulak, Ocak Abad, Ocak, Sedel, Vekil, Köse, Kişmiş, Boralan, bu köylerden bazıları” diye konuştu.

YeniŞafak