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Gündem PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı
Gündem

PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Bakan Süleyman Soylu biri çocuk, biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 13:03:00 -
PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Bakan Süleyman Soylu biri çocuk, biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

Bakan Özer: Ayşegül öğretmen şehit oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatını kaybeden öğretmenin isminin Ayşegül Algan olduğunu açıkladı.

 

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