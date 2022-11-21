PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Bakan Süleyman Soylu biri çocuk, biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Bakan Süleyman Soylu biri çocuk, biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Özer: Ayşegül öğretmen şehit oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatını kaybeden öğretmenin isminin Ayşegül Algan olduğunu açıkladı.