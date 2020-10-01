PKK-Ermeni kardeşliği

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde “Kürtlerin hakkını savunma” yalanından çok kimlerle iş tuttuğu ve kimler için çalıştığı bir defa daha kanıtlandı...



Karabağ’daki çatışmalarda Ermeniler için cepheye inen teröristler gibi onların yandaşları da protestolar düzenliyor.



Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı. Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti. PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.



Erdoğan'a tepki



İki grup sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. Göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye’ye müdahale çağrısında bulundu.