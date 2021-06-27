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Gündem PKK eriyor! Teslim oldular
Gündem

PKK eriyor! Teslim oldular

Terör örgütü PKK'nın elinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 07:59:00 -
PKK eriyor! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 89'a yükseldi.

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