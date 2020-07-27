PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm adliyede
Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından olan Salih Müslüm'ün ikna çabalarıyla teslim olan yeğeni Dalya Müslüm adliyeye sevk edildi.
PYD/PKK'nın eski lideri Salih Müslüm'ün, 'Viyan Şervan' kod adlı yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, 15 Temmuz tarihinde ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştu.
Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan terör örgütü elebaşılarından Salih Müslüm'ün 21 yaşındaki yeğeni Dalya Müslüm'ün sorgusu 12 gün sürdü.
Adliyeye sevk edildi
Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Müslüm, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade verecek
Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.