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Gündem

PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya gözdağı!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, 6'lı masa için, "Parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:50:00 - 2022-11-19 18:02:34
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya gözdağı!

Teröristbaşı Murat Karayılan, HDP ile gizli ortaklık yürüten 6'lı masaya aba altından sopa gösterdi.

Karayılan, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin içerisinde olduğu 6'lı masa için şu sözleri söyledi:

"Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, ‘nasıl parçalarız’ biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6’lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var. Başta bu kesimler olmak üzere herkes şunu bilmeli; 23 Haziran’da kimseye rağmen bir şey yapılmamıştır; bir irade vardı ve şimdi de bütünlüklü bir irade vardır. Yani sanki kimi çağrılara rağmen böyle oldu biçimindeki hesaplar yanlış hesaplardır. Bu tür hesapları yapanlar yanılırlar. Biz halkımız ile demokratik-sol güçlerin birliğinin sağlam bir birliktelik olduğuna inanıyoruz. Hiç kimse bunun üzerine oynayamaz; hiçbir oyun da sonuç almaz. Bunun bilinmesi gerekir. Bu tabii konumuz değildi ama bakıyoruz her gün gündemdedir. Bunlar Kürtlerden ve demokratik kesimlerden destek mi istiyorlar yoksa parçalamak mı istiyorlar anlaşılmıyor. Taraflar bu konuda kendilerini netleştirmemişler. Bu açıdan iktidarın da kendisine ‘muhalefetim’ diyen kesimlerin de kendisini netleştirmesi ve kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekir."

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Yorumlar

;;;;;;;;;;;

GEBER abd.

;;;;;;;;;;;;

Geber Murat karayılan .. En tez vakitte. Gebertin şunu. Kessin sesini
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