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Gündem PKK elebaşı Millet İttifakı'na akıl verdi!
Gündem

PKK elebaşı Millet İttifakı'na akıl verdi!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nda yaşanan HDP krizi sonrası ittifaka akıl verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:45:00 -
PKK elebaşı Millet İttifakı'na akıl verdi!

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanıyor.

CHP'ye tavsiye

Konuyla ilgili Kandil'den, CHP ve HDP'ye öneri geldi. Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini söyledi.

"Muhtaçsınız"

HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP’nin bu çıkışı; bazı CHP’liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP’lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP’nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP’ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.

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