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Aktüel PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis
Aktüel

PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:46:03 -
PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan, "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, örgüt elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ile avukatı hazır bulundu.

Karayılan, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanık Karayılan'ın cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Bozan Karayılan'a "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019'da "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanmıştı.

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