PKK, Duhok'ta Peşmergeye saldırdı
PKK'lı teröristler Duhok ili Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırında Peşmerge noktasına düzenlediği saldırı püskürtüldü.
PKK'lı teröristler Duhok ili Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırında Peşmerge noktasına düzenlediği saldırı püskürtüldü.
Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, "Saat 16.30 sularında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar kullanıldı." dedi.
Saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Teymur, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.
PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.
PKK'lı teröristlerin 26 Mayıs'ta Kani Masinin Bamerni bölgesinde düzenlediği saldırıda ise 1 Peşmerge yaralanmıştı.
Duhok Valisi Ali Teter, PKK'nin baskıları ve yanlış siyaseti nedeniyle Duhok sınırındaki yaklaşık 300 köyün boşaltıldığını ifade etmişti.