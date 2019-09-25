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PKK dostu ikiyüzlü Batı

Çocukları terör örgütü tarafından daha kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki eylemi için tek kelime etmeyen Batı, eli kanlı teröristlere ise her türlü desteği veriyor. “İnsan hakları” diyerek Cumartesi Anneleri için Türkiye’ye temsilci gönderip açıklama üstüne açıklama yapan Batılı ülkeler, bir taraftan PKK terör örgütünün propaganda faaliyetlerine izin verirken, diğer yandan kanlı örgüte silah yardımında bulunuyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:17
PKK dostu ikiyüzlü Batı

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakırlı 45 ailenin feryatlarına kulak tıkayan Batı dünyası, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine her türlü desteği veriyor. Özgürlük ve insan haklarından dem vurup Cumartesi Anneleri’nin yanında yer alan Batılı ülkeler, ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerini de himaye ediyor.

Terörün finansörü ABD

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başta PKK/PYD olmak üzere Suriye’de bulunan çeşitli terör örgütlerini eğitiyor, silah ve lojistik destek veriyor. Eli kanlı teröristlere son 6 ayda 3 bin 700 TIR dolusu silah veren ABD, aynı süreçte 7 bin PKK’lı teröristi özel eğitime tabi tuttu. Batı’dan PKK/PYD’ye ihraç edilen teröristleri Teksas’taki transfer merkezinde toplayan ABD’nin Suriye’ye gönderdiği terörist sayısı 2 bini aştı.

Cumartesi Anneleri için Berlin’de etkinlikler düzenleyen Almanya ise ülke içerisinde örgütün çıkarlarına hizmet veren 200 dernek ve vakıf bulunduruyor. Merkel yönetimindeki Almanya, terör unsurlarına, 2000 metre menzilli 500 MILAN Tanksavar, ATF Dingo ağır zırhlı araç, HK 23 Makinalı Tüfek, MİLAN ATGM Tanksavar, MG3 Makinalı Tüfek, G-3 Piyade Tüfeği, Mauser, Piyade Tüfeği, Heckler/ Koch  G36 Saldırı Tüfeği, P1 Tabanca, DM51A1 model parça tesirli el bombası verdi. 

Teröristleri mecliste konuşturuyorlar

AB Konseyi binası yanında terör örgütü PKK’nın çadır kurmasına izin veren Belçika’da ise Remzi Kartal, Zübeyir Aydar gibi PKK’nın elebaşlarını barındırıyor. Cumartesi Anneleri’nin eylemine destek veren hatta Türkiye’den hesap sormaya kalkan Belçika, PYD/PKK’ya  Browning Hi-Power tabanca, FN marka silahlar verdi. Parlamentolarında PYD elebaşı Salih Müslim’i konuşturan İngiltere ise Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait roket atar ve saldırı tüfeklerini PKK’ya teslim etti. PKK’lı militanların eğitim kamplarına destek veren İtalya’nın PYD/PKK’ya verdiği silahlar da şu şekilde: “Benelli B76 model tabanca, piyade tüfekleri ve VS-1.6 model mayın”. Terör örgütü PYD’nin ofisi bulunduğu İsveç, PKK’lı militanların ekonomik faaliyetleri ve silahlı kamplarına destek verirken, Türk düşmanı Yunanistan, terör örgütü PKK’nın eğitim kamplarına destek veriyor. PYD’lilerin ofisinin bulunduğu Hollanda ve Fransa, militanların ekonomik faaliyetleri ve silahlı kamplarına destek veriyor. “Annelerin yanındayız” diyerek Türk devletini sözde köşeye sıkıştırmaya çalışan Danimarka, Norveç ve Avusturya, terör örgütüne mali destek verirken, İsviçre, örgütün düzenlediği propaganda mitinglerine müsaade ediyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:17
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. terör örgütü PKK
  4. Cumartesi Anneleri
  5. ABD
  6. DEAŞ
  7. PKK/PYD
  8. 500 MILAN Tanksavar
  9. ATF Dingo ağır zırhlı araç
  10. HK 23 Makinalı Tüfek
  11. MİLAN ATGM Tanksavar
  12. MG3 Makinalı Tüfek
  13. G-3 Piyade Tüfeği
  14. Mauser
  15. Piyade Tüfeği
  16. Heckler/ KochG36 Saldırı Tüfeği
  17. P1 Tabanca
  18. DM51A1 model parça tesirli el bombası
  19. AB Konseyi
  20. PKK
  21. Remzi Kartal
  22. Zübeyir Aydar
  23. Browning Hi-Power tabanca
  24. FN marka silahlar
  25. PYD
  26. Salih Müslim
  27. Terör örgütü PYD
  28. Yunanistan

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar49 dk önce
    adamlara niye kzıyorsun ki ana muhalefet yavrular hepsi destek veriyor
  • Serap Serap 52 dk önce
    Müslüman düşmanı yılan batılı yöneticiler yani Tanrıyı kıyamete zorlayan paganist şerefsiz rockefeller ve rothschild şeytanlarının kuklaları hepsi de birer ... çocuğudurlar, allah belâlarını versin. Amin

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