'PKK destekçisinin Kadıköy duvarlarında yeri yoktur'

Hasan Türkmen

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda iklim değişikliği yalanıyla Türkiye’yi hedef alan ve daha sonra sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı sırada YPG’ye destek paylaşımlarında bulunan 16 yaşındaki Greta Thunberg’in CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından bir bina cephesine çizilen dev resmi tepkilere sebeb oldu. Kadıköy’deki Thunberg’in resmini protesto eden Vatan Partililer ve bazı sanatçılar, resmin olduğu binanın önünde toplanarak basın açıklamasıyla resmin kaldırılması için çağrıda bulundu.

-Greta Thunberg

Konuya ilişkin Akit’e konuşan vatansever sanatçılar Prof. Dr. Cemalettin Göbelez, Prof. Dr. Burhan Tarlabaşı, Doç. Dr. İlhan Tonger ve ressam Muhsin Bilyap, “Biz vatansever sanatçılar olarak enstrümanlarımızı da düşmana karşı silah olarak kullanmasını bilenlerdeniz. Kadıköy Belediyesi düşmanı sevindirecek işler yapmasın. Sanatçılar, vatan savaşında görev başında. Biz de Mehmetçikle birlikteyiz, Mehmetçiği arkadan vuran bu Greta resminin de kalkmasını istiyoruz” dediler.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil ise, “PKK destekçisinin resminin Kadıköy’ün binalarında yeri yoktur! İlla bir gencin resmini yapacaksanız, işte alın size 15 yaşında göğsünü teröre siper eden Eren Bülbül. Onun resmini yapın bu duvara” şeklinde konuştu.