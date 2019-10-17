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'PKK destekçisinin Kadıköy duvarlarında yeri yoktur'

YPG’ye destek paylaşımlarında bulunan 16 yaşındaki Greta Thunberg’in CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından bir bina cephesine çizilen dev resme tepkiler yağıyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:47
'PKK destekçisinin Kadıköy duvarlarında yeri yoktur'

 Hasan Türkmen 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda iklim değişikliği yalanıyla Türkiye’yi hedef alan ve daha sonra sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı sırada YPG’ye destek paylaşımlarında bulunan 16 yaşındaki Greta Thunberg’in CHP’li Kadıköy Belediyesi tarafından bir bina cephesine çizilen dev resmi tepkilere sebeb oldu. Kadıköy’deki Thunberg’in resmini protesto eden Vatan Partililer ve bazı sanatçılar, resmin olduğu binanın önünde toplanarak basın açıklamasıyla resmin kaldırılması için çağrıda bulundu.

-Greta Thunberg

Konuya ilişkin Akit’e konuşan vatansever sanatçılar Prof. Dr. Cemalettin Göbelez, Prof. Dr. Burhan Tarlabaşı, Doç. Dr. İlhan Tonger ve ressam Muhsin Bilyap, “Biz vatansever sanatçılar olarak enstrümanlarımızı da düşmana karşı silah olarak kullanmasını bilenlerdeniz. Kadıköy Belediyesi düşmanı sevindirecek işler yapmasın. Sanatçılar, vatan savaşında görev başında. Biz de Mehmetçikle birlikteyiz, Mehmetçiği arkadan vuran bu Greta resminin de kalkmasını istiyoruz” dediler.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil ise, “PKK destekçisinin resminin Kadıköy’ün binalarında yeri yoktur! İlla bir gencin resmini yapacaksanız, işte alın size 15 yaşında göğsünü teröre siper eden Eren Bülbül. Onun resmini yapın bu duvara” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:47
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu
  2. iklim değişikliği
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. YPG
  6. Greta Thunberg
  7. CHP’li Kadıköy Belediyesi
  8. Vatan Partisi
  9. Akit
  10. Prof. Dr. Cemalettin Göbelez
  11. Prof. Dr. Burhan Tarlabaşı
  12. Doç. Dr. İlhan Tonger
  13. ressam Muhsin Bilyap
  14. Kadıköy Belediyesi
  15. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil
  16. Eren Bülbül

YORUM YAZ

  • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ19 dk önce
    Greta Thurnberg küresel eskiyalarin tiyatro oyuncusudur. Onun barış elçisi oldugunada küresel eskiyalarin oyuncuları inanır.
  • hizipsavarhizipsavar44 dk önce
    TOREBANIN İÇİNE BOYAYI KOYUN HEP BERABER ATIN. YÜZÜNÜZE NASKELERİ TAKIN AYNI RENK GİYİNİN BİR BOŞ BİR DOLU OLSUN BİR KARIŞIN SONRA DAĞILIN
  • Gurbet kuşuGurbet kuşu1 sa önce
    Batıya yalakalık yapmaya bayılıyoruz,ne yaparsanız yapın Türktenbaşka dostunuz yok.Ne zaman anlayacaksınız?
  • LiberoLibero1 sa önce
    Vatan Partisine tebrikler,hepsini alınlarından öpüyorum.Hainlere destekolanları de kınıyorum...
  • hidirhidir1 sa önce
    batinin yeni politika tarzi, cocuklari kullanmak... kullanir sonra bir kenara atarlar! gerci... soyadi berg ile bitiyordu degilmi, facebookun kurucusu zuckerberg gibi... o vakit atmazlar,... umarim msjalinmistir
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş1 sa önce
    Ulan ne hallere kaldık .. kızın destekçisi belediye arkamızdan vuruyor bizi ...Size ne diyebilirim ki asıl sizi o makama getiren şerefsizlere yazıklar olsun....
  • Hüseyin ErdemHüseyin Erdem1 sa önce
    Allah topunuzun belasını versin. Soyunuz kurusun.

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