0553 313 94 23

PKK destekçisi DBP'li eski başkanın cezası belli oldu!

VAN eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, belediyeye ait mezarlığı ölen PKK'lı teröristlerin defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdüğü gerekçesiyle 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 19:53
PKK destekçisi DBP'li eski başkanın cezası belli oldu!

Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lı teröristlerin defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle yargılanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hapis cezaları verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bekir Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

8 yıl 3 ay ceza aldı

Duruşmayı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP Van milletvekilleri de izledi.

Sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Avukatlar da müvekkillerine yönelik suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya'yı 8 yıl 3 ay, Neriman Uyar ile İdris Şaybak'ı 6 yıl 3'er ay, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan da Çetin Çiftçi, Cuma Köylüoğlu ve Bekir Kıran'ı 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Zelal Tanlı, Can Tayan Akdemir ve Mehmet Yalım Eryiğit ise beraat etti.

Sanık Bekir Kaya, üzerine atılı diğer suçlardan beraat etti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:53
  1. Van
  2. VAN

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş48 dk önce
    8 yıl ceza çokmu şimdi yaptığının yanında mükafat gibi ceza pes doğrusu akp ne iş yapıyor nerede devlet
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
  1. Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
  2. O iki köyün muhtarı görevden alındı
  3. Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11..
  4. Özgüven eksikliğinin arkasında yatan..
  5. Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin
  6. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
  7. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV..
  8. Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına..
  9. Uyurken salya akmasının önüne geçmek..
  10. Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi
  11. PFDK'dan Bulut'a 4 yıl men cezası
  12. Birleşmiş Milletler: İdlib..
  13. İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı..
  14. Merkel'den Brexit açıklaması: Anlaşma..
  15. Arakanlı Müslümanlar: Bizi öldürün ama..
  16. Rusya uyardı: Saakaşvili'nin izinden..
  17. Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz
  18. Konya'da bir anlık dalgınlığın sonu:..
  19. Minibüs kamyona ok gibi saplandı: 2..
  20. Kartal zorlu maça hazırlanıyor
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

Günün Karikatürü

19 Ekim 2018
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı