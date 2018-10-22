PKK destekçisi 11 sözde akademisyene kötü haber

11 Ocak 2016 tarihinde PKK terör örgütünün lehine hazırlanan 'Bu suça ortak olmayacağız!' adlı bildiriye imza atan 1128 sözde akademisyenden 11'i hakkında daha dava açıldı.

Haklarında iddianame düzenlenen şüpheliler şu şekilde: Bilgi Üniversitesi'nde görevli Hale Cihan B., İstanbul Üniversitesi'nde görevli Emine Sevgi Ç., Koç Üniversitesi'nde görevli şüpheli Ayşe Bilge Y., Galatasaray Üniversitesi'nde görevli Yasemin İ., Işık Üniversitesi'nde görevli Esin İ., İstanbul Üniversitesi'nde görevli Eylem Ö., Koç Üniversitesi'nde görevli şüpheli Didem P., Marmara Üniversitesi'nde görevli Baran Alp U., Özyeğin Üniversitesi'nde görevli şüpheli Zeliha H., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde görevli Gevher G., Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli Didar Zeynep B…

PKK'ya yönelik operasyonlar durdurulsun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde, şüphelerin imza attığı bildirinin esas amacının, PKK/KCK Terör Örgütü tarafından sözde 'öz yönetim' ilan edilen bölgelerde, güvenlik güçleri tarafından bölgelerin teröristlerden temizlenmesi ve bölge halkının huzur ve refahının sağlanması için yürütülen operasyonların durdurulması için kamuoyu oluşturmak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Türkiye'ye meydan okudular

İddianamede, soruşturma kapsamında bildiriye imza atan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı süreçte, şüpheliler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya ve Meral Camcı tarafından basın açıklaması adı altında PKK Terör Örgütü Propagandası'na ısrarla devam edildiği belirtildi. Diğer şüphelilerin bildiri altındaki imzalarından vazgeçmelerini engellemek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne halen meydan okuyabildiklerini göstermek maksadıyla 'Bildirimizin arkasındayız' şeklinde açıklama yaptıklarının da tespit edildiği kaydedildi.

Tüm şüpheliler aynı ifadeyi verdi

11 şüphelinin ifadelerinin benzer olması dikkat çekti. Şüpheliler ifadelerinde; "Söz konusu metni ülkemizde barış içinde yaşama hakkının tesis edilmesi için imzaladım. Söz konusu metin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır ve suç oluşturmamaktadır. Tarafıma sorulan diğer sorular ise Anayasanın 25/2 maddesinde düzenlenen kimsenin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanmayacağı yönündeki hükme açıkça aykırıdır. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dediler.

Sorumlu türkiye gibi gösterildi

İddianamede, bildirinin yayınlandığı döneme gelinen dönem ve bildirilerin yayınladığı dönem değerlendirildi. İddianamede bildiriye imza atan akademisyenlerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sorumlusu ve faili olduğu şiddet olayları karşısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini ve düzenini korumaya yönelik tedbirler alan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşanan olayların sorumlusu ve faili gibi lanse ederek örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.

11 ayrı iddianame

Tüm şüpheliler hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlaması kapsamında ceza istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. (Sabah)