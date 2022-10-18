PKK, Demirtaş'la ilgili bu kararı aldı! Ortalık çok fena karışacak, çok

Ahmet Hakan, PKK/HDP/Demirtaş siyasi çizgisini en iyi bilebilecek isimlerden olan Orhan Miroğlu'nun, "PKK, Demirtaş’a ‘Sen bir hiçsin’ dedi. Hatta ‘Münafıksın’ dedi. Demirtaş’ın ipi çekilmiş gibi görünüyor. Bir daha geri dönüşü olmaz” sözlerini köşesine taşıdı. Hürriyet'teki yazısında "Orhan Miroğlu dışında bir isim söyleseydi pek ciddiye almazdım. Miroğlu söyleyince çok ciddiye aldım bu saptamayı" ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

"Orhan Miroğlu, PKK/HDP/Demirtaş siyasi çizgisini en iyi bilebilecek isimlerdendir.

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Son günlerde PKK ile Demirtaş arasındaki düelloyu yorumlamış Miroğlu.

Esra Elönü’nün 24 TV’deki programında şunları söylemiş:

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“PKK, Demirtaş’a ‘Sen bir hiçsin’ dedi. Hatta ‘Münafıksın’ dedi. Demirtaş’ın ipi çekilmiş gibi görünüyor. Bir daha geri dönüşü olmaz.”

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Orhan Miroğlu dışında bir isim söyleseydi pek ciddiye almazdım. Miroğlu söyleyince çok ciddiye aldım bu saptamayı.

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Ama ben yine de merak ediyorum: Demirtaş, kopuş siyaseti izleyip PKK’ya karşı isyan bayrağı mı açacak, yoksa bir süre sinip aradaki buzları eritmeye mi çalışacak?"