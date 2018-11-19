PKK, DAEŞ'li teröristi serbest bıraktı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD, DAEŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i ele geçirdi.

ABD'nin yerel müttefiği YPG/PKK ise önceki gün DAEŞ'in sözde şura üyesi ve petrol sahaları sorumlularından El Hüseyin'in akrabalarıyla pazarlık yaptı.

Şedadi ilçesindeki pazarlığa ABD askerlerinin de katıldığı iddia edildi. El Hüseyin, 100 milyon Suriye Lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakıldı.

YPG/PKK, DAEŞ ile daha önce de benzer birçok pazarlık yapmıştı. DAEŞ'lilerin bu yolla serbest bırakıldığı basına yansımış, ABD'li yetkililer ise pazarlıklarda rolleri olmadığını ancak bunların "yerel güçler arasındaki anlaşmalar" olduğunu savunmuştu.