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PKK, DAEŞ'li teröristi serbest bıraktı!

ABD beslemesi terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri'yi, 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bıraktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:51
PKK, DAEŞ'li teröristi serbest bıraktı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD, DAEŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i ele geçirdi.

ABD'nin yerel müttefiği YPG/PKK ise önceki gün DAEŞ'in sözde şura üyesi ve petrol sahaları sorumlularından El Hüseyin'in akrabalarıyla pazarlık yaptı.

Şedadi ilçesindeki pazarlığa ABD askerlerinin de katıldığı iddia edildi. El Hüseyin, 100 milyon Suriye Lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakıldı.

YPG/PKK, DAEŞ ile daha önce de benzer birçok pazarlık yapmıştı. DAEŞ'lilerin bu yolla serbest bırakıldığı basına yansımış, ABD'li yetkililer ise pazarlıklarda rolleri olmadığını ancak bunların "yerel güçler arasındaki anlaşmalar" olduğunu savunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:51
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