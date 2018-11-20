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PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

PKK’da çözülmeler devam ederken, terör örgütünün özellikle korunmasız küçük yaştaki çocukları ateş hattına, çatışma bölgelerine gönderdiği ortaya çıktı.

20 Kasım 2018 Salı 17:32
PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor

Güvenlik güçlerine teslim olan Nergis kod adlı F.K. isimli terörist, aralarında 9-10 yaşlarında çok sayıdaki çocuğun bulunduğu grupların Suriye bölgesinde terör örgütü tarafından sözde eğitimden geçirilerek PKK/YPG/YPJ kıyafetleri ile çatışma alanlarına gönderildiğini, bu şekilde çatışma alanlarında ölen yada yaralanan çocukların fotoğraflarını uluslararası kamuoyuyla paylaşarak mağduriyet oluşturmak için propaganda yapılmaya çalışıldığını söyledi.    Ayrıca teslim olan teröristin ifadelerinde, terör örgütü tarafından kullanılan çocukların örgütten kaçıp kurtulmak istediği ancak örgütün tehdit ve zor kullanarak çocukları alıkoyduğu vurgulandı.  

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:32
  1. pkk

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